Глава Карелии подписал указ о запрете привлекать на работу иностранцев, но не всех

С 1 апреля 2022 года в Карелии вступит в силу запрет на привлечение иностранных работников, работающих на основании патента.

Как сообщили в Управлении труда и занятости республики, соответствующий указ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Запрет распространяется на хозяйствующих субъектов в отдельных видах экономической деятельности, в которых возможно удовлетворение потребности в рабочей силе за счет замещения иностранных работников местными трудовыми ресурсами», — пояснили в Управлении.

Ведомство опубликовало полный список отраслей, где будет запрещено работать иностранцам. В их числе добыча камня, песка и глины; производство хлеба и кондитерских изделий; распиловка древесины; производство изделий из дерева; обработка камня; торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, плетеными и бытовыми деревянными изделиями; торговля лесоматериалами, пиломатериалами и прочими строительными материалами и изделиями; розничная торговля; складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; гостиничный бизнес; деятельность по трудоустройству и подбору персонала, по обслуживанию зданий и территорий; административно-хозяйственная деятельность.

Действие запрета не распространяется на иностранных граждан, временно и постоянно проживающих в России, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство, являющихся гражданами государств — членов Евразийского экономического союза (граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии), участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, высококвалифицированных специалистов и членов их семей.

За несоблюдение запрета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.