Глава Карелии подписал закон об обеспечении детей-диабетиков сенсорами для непрерывного мониторинга уровня глюкозы

Вопрос обеспечения сенсорами всех детей, больных сахарным диабетом I типа, в республике решён.

Использование систем мониторинга глюкозы – современный и действенный способ поддержания сахарного диабета в стадии компенсации. Эти системы отличаются большей эффективностью в сравнении с глюкометрами, так как пациенты могут регулярно получать информацию о текущем уровне глюкозы в организме. С помощью такой диагностики можно своевременно реагировать на изменение этого параметра, предотвращая ухудшение самочувствия и развитие осложнений, связанных с гипо- или гипергликемией.

Принятый закон вносит изменения в закон 1558-ЗРК. Сенсоры будут предоставляться всем детям, больным сахарным диабетом, по решению врачебной комиссии, по жизненным показаниям.

Первый шаг в этом направлении был сделан в 2021 году. Депутатами Законодательного собрания Республики Карелия были приняты изменения в региональное законодательство. Датчиками системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы (сенсорами) стали бесплатно обеспечиваться больные сахарным диабетом, нуждающиеся в использовании средств с непрерывным введением инсулина (инсулиновой помпы): женщины в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка, дети, студенты в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в очной форме. Сенсоры им предоставляются вне зависимости от наличия права на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, по жизненным показаниям, по решению врачебной комиссии медицинской организации.

С 2021 года датчиками уже обеспечиваются 46 детей, которым установлены инсулиновые помпы. В соответствии с поправками в региональный закон теперь сенсоры сможет получать еще 221 ребенок.

Поправки внесены на 2022 год. Выделенная сумма в размере 20 млн рублей рассчитана до конца текущего года.