Глава Карелии подтвердил сроки открытия нового детского сада в Петрозаводске

Новый детский сад в Петрозаводске на улице Репникова откроется, как запланировано, осенью текущего года.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, сроки строительства объекта были подтверждены на совещании по реализации федеральной целевой программы развития республики.

Там же обсуждалось и строительство детского сада в поселке Ляскеля.

«Производится укладка плитки, монтаж внутренних систем водоснабжения и канализации. Оба детских сада сдаём осенью (спасибо компании „КСМ“ за хороший темп)», — написал губернатор на своей странице Вконтакте.