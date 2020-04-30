Глава Карелии подвел итоги первого "карантинного" месяца (ВИДЕО)

Руководитель республики Артур Парфенчиков поблагодарил жителей региона за терпение в период пандемии коронавируса

Глава Карелии 30 апреля опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" видеообращение к жителям республики. В нем он подводит итоги апреля, который стал сложным для жизни республики из-за введения ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Вот и завершается апрель 2020 года. Конечно, он получился необычным, трудным, непростым для всех. Для тех, кто продолжал работать, служить в это время, зачастую подвергая свое здоровье и даже жизнь опасности. Он оказался очень сложным для наших граждан, которые были вынуждены, проявляя мужество, терпение, выполнять необходимые меры по изоляции", - сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики отметил, что сегодня сложно подводить итоги "карантинного" месяца.

"Сложно что-то говорить, когда мы все понимаем, что все еще не закончилось. Когда у меня спрашивают: "А как у вас дела в Карелии?", я отвечаю, что лучше помолчу. Не будем пока называть какие-то цифры, делать сравнения. Мы понимаем, что все самое сложное может быть впереди. Но, тем не менее, я бы хотел уже сегодня поблагодарить жителей республики, тех, кто ответственно, а их подавляющее большинство, относился к выполнению мер по противодействию распространения инфекции. Поблагодарить за терпение, за гражданскую позицию, за мужество. То, что мы сделали, уже немало. Мы дали возможность подготовиться нашей медицине, накопить материальные ресурсы для лечения этой болезни. Мы получили опыт, как жить, как организовывать нашу жизнь в этих непростых условиях", - заявил глава региона.

Напомним, глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике до 11 мая.