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Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО)

Новости. Общество
19:30, 29 Апреля 2020
фото: © Правительство Карелии
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Артур Парфенчиков сообщил, как долго в Карелии продлятся жесткие ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое продлевает ограничительные меры в Карелии до 11 мая.

"Друзья, ситуация с распространением коронавируса в республике пока не позволяет нам снять режим повышенной готовности. Мы продлеваем его до 11 мая. Сегодня подписал соответствующее распоряжение", – написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

По словам губернатора, до этого времени не будут работать торговые организации, за исключением аптек, продуктовых магазинов и торгующих товарами первой необходимости, автозаправочных станций.

"Также продлен запрет на деятельность ресторанов и кафе, объектов туристского показа, косметических салонов, парикмахерских, бань. Исключение – "чистые" районы, которых у нас на сегодняшний день пять: Пудожский, Суоярвский, Муезерский, Калевальский и Беломорский. Там работа указанных объектов разрешается при условии соблюдения всех противоэпидемических мер", – отметил глава Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-04-29 19:40:10
Больше то негде написать , а народу прочитать (((((((((
Гость
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