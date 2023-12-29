Глава Карелии подвел итоги в промышленной сфере за прошлый год

Артур Парфенчиков поделился достижениями республики в личном профиле.

Глава Карелии в личном профиле подвел некоторые итоги 2023 года в сфере промышленности.



По словам Артура Парфенчикова, «Карельский окатыш» значительно повысил эффективность производства. «Это результат реализованного проекта по созданию циклично-поточной технологии. Проекта, который по объемам инвестиций входит в Топ-4 арктических проектов страны», — отметил губернатор.



«Мы построили и ввели в эксплуатацию сразу два новых технопарка, где будет создано более 200 рабочих мест», — рассказал руководитель региона. Это технопарк «Карельские продукты» в Петрозаводске — площадка для производства современной пищевой продукции, а также технопарк «Онежский» в Кондопоге. Его специализация — производство упаковки для жидких, горячих, замороженных продуктов. Она заменит бренды, ушедшие с рынка из-за санкций.



Кроме того, запустили новый цех Центра пожарной робототехники «ЭФЭР». «А это не только новые возможности для увеличения объемов продукции, которая у «ЭФЭР» действительно уникальная, но и 3,5 десятка рабочих мест дополнительно», — подчеркнул Парфенчиков.



Модернизировали Соломенский лесозавод, увеличив его производственные мощности. Обновили оборудование, открыли цех по производству топливных гранул. Создали около 40 рабочих мест.



В Костомукше открыли новое производство — швейную фабрику «Арктика».

«Дали возможность бесплатно освоить профессию жителям Костомукши, переобучили сотрудников попавшего под санкции предприятия «АЕК», — заключил Артур Парфенчиков.