Глава Карелии пообещал в этом году расселить аварийный дом, в котором проживает 91-летний ветеран ВОВ

Дом № 11 на улице Санаторной в Медвежьегорске будет досрочно расселен уже в этом году.

Напомним, Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление жителя Медвежьегорска Владимира, который не может добиться переселения из аварийного дома на улице Санаторной, 11, который был построен в 1940 году. В этом же доме проживает 91-летняя бывшая медсестра Анжелика Анашкина, которая в Великую Отечественную работала в тылу. Женщина страдает от холода и сырости, почти не видит и не слышит, выживать ей помогает племянница.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что власти уже занимаются решением этого вопроса.

"Напомню, что он давно получил статус аварийного. Затем решением городской администрации его признали пригодным для проживания и включили в программу капремонта. Суд это решение отменил. Но время было упущено и дом запланировали к расселению только на 2021-2022 год, это 3-ий этап действующей сейчас программы. Но мы намерены приступить к этому этапу досрочно, уже в этом году – после того, как Фондом ЖКХ будет одобрена заявка на финансирование, ее сейчас готовит наш Минстрой", – написал Парфенчиков.

Для переселенцев планируют приобрести квартиры на вторичном рынке либо предложить компенсацию.



"Рассчитываем, что это произойдет уже во втором полугодии этого года", – заключил глава Карелии.