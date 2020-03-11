890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Морозы идут в Карелию
11.03.2020 13:57
Следком проверит обстоятельства страшного ДТП в центре Петрозаводска, где пострадал ребенок и женщина 1
11.03.2020 21:12
"Уже ФЦП провалили": Слабунова предложила не давать денег управлению капстроительства Карелии 6
11.03.2020 16:54
"Они не враги": депутат парламента Карелии предупредил о росте недовольства педагогов 6
11.03.2020 16:18
Таксиста, не уступившего дорогу, оштрафовали в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
11.03.2020 15:00

Глава Карелии пообещал в этом году расселить аварийный дом, в котором проживает 91-летний ветеран ВОВ

Новости. Общество
12:04, 12 Марта 2020
фото: коллаж © Паблик "Отражение.Карелии"
Загрузка...

Дом № 11 на улице Санаторной в Медвежьегорске будет досрочно расселен уже в этом году.

Напомним, Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление жителя Медвежьегорска Владимира, который не может добиться переселения из аварийного дома на улице Санаторной, 11, который был построен в 1940 году. В этом же доме проживает 91-летняя бывшая медсестра Анжелика Анашкина, которая в Великую Отечественную работала в тылу. Женщина страдает от холода и сырости, почти не видит и не слышит, выживать ей помогает племянница.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что власти  уже занимаются решением этого вопроса. 

"Напомню, что он давно получил статус аварийного. Затем решением городской администрации его признали пригодным для проживания и включили в программу капремонта. Суд это решение отменил. Но время было упущено и дом запланировали к расселению только на 2021-2022 год, это 3-ий этап действующей сейчас программы. Но мы намерены приступить к этому этапу досрочно, уже в этом году – после того, как Фондом ЖКХ будет одобрена заявка на финансирование, ее сейчас готовит наш Минстрой", – написал Парфенчиков.

Для переселенцев планируют приобрести квартиры на вторичном рынке либо предложить компенсацию.

"Рассчитываем, что это произойдет уже во втором полугодии этого года", – заключил глава Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никак
2020-03-12 13:30:26
Дожить бы до этого дня?!?
Sergey Bogdanov
2020-03-12 13:22:54
Надо не признавать этот дом аварийным! Бабулю в пансионат на время получения жилья, а этот в "годный к проживанию" согнать всё мракобесие ответственное за переселение......БЕССРОЧНО
Koira
2020-03-12 13:04:07
Путинское победобесие
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.03.2020, 08:46
Долги по банковским кредитам переходят к коллекторам в массовом порядке
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
05.03.2020, 16:31
"Здоровое питание" в школе: чай и булочка
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
05.03.2020, 12:40
Современное цифровое оборудование для диагностики новообразований кожи появилось в Петрозаводске
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске

Аналитика

11.03.2020 17:11
Обществоведение
Евгений Перов: "Без учета мнения граждан мы бы не смогли отдать землю под детский сад" 4
Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о том, почему в парке "Каменный бор" стали строить детский сад.
Выбираем квартиру с отделкой "под ключ"
11.03.2020 14:10
"Местный всегда ближе к земле"
11.03.2020 11:32
Как туалетная бумага напугала карельских депутатов 11
10.03.2020 12:37
Садик в "Каменном бору": в поисках компромисса 5
10.03.2020 10:58
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2020 12:20
Без политики
Пять причин: Почему нельзя повторять за конкурентами
Расскажем, почему нельзя копировать сайт, контент и фирменный стиль у конкурентов.
"Главное – не обижаться и не грустить" 4
05.03.2020 10:53
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Телеграм-каналы в политическом поле Карелии
11.03.2020 15:12
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»