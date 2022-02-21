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Глава Карелии попросил главу Минстроя, как бывшего следователя, разобраться в мошенничестве с проектом школы

Новости. Общество
15:52, 25 Февраля 2022
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Ошибки в проектировании строительства новой школы в Кеми глава Карелии Артур Парфенчиков расценил как мошенничество и попросил министра строительства вспомнить, что он был следователем.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании правительства, объясняя причины задержки строительства.

«Здесь есть объективные причины, которые связаны фактически с обманом в ходе подготовки проектной документации, с обманом с геологическими исследованиями, которые, как оказалось, не проводились. По сути, проект школы подрядчиком — проектной организацией — был составлен, что называется, без надлежащих геологических исследований…», — сказал губернатор.

Глава республики попросил главу Минстроя Виктора Россыпнова разобраться в этой истории. Парфенчиков обратил внимание на то, что Россыпнов начинал карьеру как следователь, а недавно получил диплом инженера.

«Материалы мы направили в правоохранительные органы. Фактически, давайте называть вещи своими именами, это мошенничество. Поэтому я попросил Виктора Викторовича…не забывайте, что вы начали свой жизненный путь как следователь. Поэтому вам как следователю-строителю, в первую очередь, дано разобраться, что называется, до корней с этой ситуацией. Я считаю, что реакция должна быть достаточно жесткой. Слишком дорого нам эти подлоги обходятся. Если нужно, давайте и я здесь приму участие в активизации работы по реагированию на эти материалы, связанные с откровенным обманом», — добавил глава республики.

Он также пояснил, что на подготовку новой проектной документации потребовался почти год, что привело к задержке начала строительства. Власти Карелии рассчитывают, что оно завершится к 2023 году.

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Комментарии

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petronik
2022-02-25 17:01:55
Для того, чтобы разобраться с проектом, надо быть не следователем, а инженером-строителем.
Мотя
2022-02-25 16:32:33
Ошибки в проектировании строительства ...... итоги работы прокуроров . следователей . приставов , жуть :)
Тупой чел
2022-02-25 16:10:02
Это наше,родное, мошенничество , на всех уровнях...
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