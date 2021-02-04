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Глава Карелии попросил не записывать совхоз "Ведлозерский" в банкроты

Новости. Общество
06:40, 05 Февраля 2021
фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия
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Артур Парфенчиков прокомментировал информацию о готовящемся банкротстве принадлежащего правительству совхоза "Ведлозерский", на который ранее власти возлагали большие надежды.

Парфенчиков подтвердил, что совхоз "Ведлозерский" накопил крупную задолженность, после чего налоговая служба обратилась в арбитражный суд с требованием признать государственное сельхозпредприятие банкротом. При этом, по словам губернатора, совхоз уже погасил часть долгов, а иск возвращен заявителю.

"Действительно, у предприятия накопилась задолженность в размере более 4,5 млн рублей, в связи с чем налоговая служба подала иск в Арбитражный суд РК о признании его банкротом. Однако часть задолженности уже погашена – по состоянию на 4 февраля она составляет 2,5 млн рублей. Руководство совхоза предпринимает все необходимые меры для того, чтобы в ближайшее время погасить остаток и выполнить требования налоговой службы в полном объеме. В настоящее время иск о банкротстве суд вернул заявителю", - сообщается на странице Парфенчикова в соцсети.

По словам главы республики, предприятие работает в штатном режиме, животные обеспечены кормами, завершены работы по восстановлению части производственных помещений в поселке Пряжа.

Артур Парфенчиков считает, что перспективы предприятия будут зависеть от успехов грядущей посевной кампании.

"В совхозе готовятся к весенней посевной кампании, которая начнется уже через пару месяцев. От того, насколько успешно она пройдет, во многом зависит работа предприятия в дальнейшем: "Весенний день год кормит" – это знает и ребенок. Поэтому сейчас нужны средства для того, чтобы приобрести посевной материал, ГСМ, привести в порядок технику – что-то отремонтировать, что-то докупить", - заявил он.

Глава республики пояснил, что в совхозе планируется увеличение дойного стада и собственная кормозаготовка. По словам Парфенчикова, проект строительства в Пряже роботизированного молочного комплекса должен быть готов летом.

Ранее сообщалось, что АО "Совхоз "Ведлозерский", которое принадлежит правительству Карелии, оказалось под угрозой банкротства, хотя в прошлом году получило из бюджета более полумиллиарда рублей на модернизацию и отчиталось о росте производства. Иск в суд подала налоговая служба. Размер финансовых претензий ФНС составлял 4,7 млн рублей.

Напомним, несколько лет назад правительство Карелии планировало приватизировать принадлежащие ему 100% акций АО "Совхоз "Ведлозерский". Власти объясняли это убыточностью предприятия. Аукцион не дал результата – на конкурсы не было подано ни одной заявки. После этого Минсельхоз предложил оставить предприятие в госсобственности и провести там полную модернизацию.

В конце января глава Карелии Артур Парфенчиков заявлял, что у совхоза "есть все шансы стать крепким предприятием".

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Комментарии

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Вася
2021-02-05 07:50:49
Перемены к лучшему не за горами,цену на макароны взял под контроль сам президент.
Йехиам
2021-02-05 09:26:52
класс , Вассссилий .
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