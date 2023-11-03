По словам Артура Парфенчикова, уже несколько месяцев в Васильевке работают наши специалисты.

Глава Карелии посетил подшефную Васильевку в Запорожской области. Об этом он рассказал 3 ноября в личном профиле.

«С главой района Натальей Романиченко обсудили планы по восстановлению социально важной инфраструктуры — в этом Карелия активно помогает району», — прокомментировал Артур Парфенчиков.



По словам руководителя республики, уже несколько месяцев в Васильевке работают наши специалисты. Вместе с коллегами из подшефного района они ремонтируют коммунальные сети, сети водо- и теплоснабжения, дома после обстрелов ВСУ, школы и другие объекты.



«Регулярно отправляем из Карелии стройматериалы, продукты питания, лекарства и средства реабилитации. В сборе гуманитарных грузов участвуют наши предприниматели и коллективы организаций — спасибо всем неравнодушным! Сотрудники МФЦ, например, уже готовят новогодние подарки для ребятишек Васильевки. Первую партию отправят в ближайшее время», — сообщил губернатор.



Он отметил, что наша республика помогает восстанавливать после обстрелов районную больницу — рядом с Васильевкой проходит линия фронта. «Здесь работают, напомню, и карельские врачи. Связался с коллегами из нашего ведомства, поручил помочь с ремонтом отделения реанимации», — добавил глава Карелии.



«Опекаем и местные школы: к сентябрю отправили учебные принадлежности, спортивный инвентарь. Глава района рассказала, что сейчас детям нужны новые книги — русская, советская классика, произведения школьной программы. Объявляем сбор! Всех, кто хочет присоединиться, ждут в будние дни с 9 до 17 часов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 3 (Карельский региональный центр молодежи)», — написал Артур Парфенчиков.