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Глава Карелии потребовал от работодателей перевести сотрудников с хроническими заболеваниями на удаленку

Новости. Общество
12:22, 23 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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В Карелии введены новые требования для работодателей из-за угрозы распространения COVID-19.

Согласно распоряжению главы республики Артура Парфенчикова работодатели должны максимально ограничить контакты между коллективами цехов, подразделений и отделов.

"Сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, должны быть переведены на дистанционный формат работы. Если это невозможно, необходимо обеспечить такому человеку изолированное рабочее место. Работа курьерских служб и прием корреспонденции должны быть организованы бесконтактным способом", - пишет Парфенчиков в соцсети.

Ранее глава Карелии потребовал от работодателей обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно.

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