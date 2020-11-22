Глава Карелии потребовал от работодателей перевести сотрудников с хроническими заболеваниями на удаленку

В Карелии введены новые требования для работодателей из-за угрозы распространения COVID-19.

Согласно распоряжению главы республики Артура Парфенчикова работодатели должны максимально ограничить контакты между коллективами цехов, подразделений и отделов.

"Сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями, должны быть переведены на дистанционный формат работы. Если это невозможно, необходимо обеспечить такому человеку изолированное рабочее место. Работа курьерских служб и прием корреспонденции должны быть организованы бесконтактным способом", - пишет Парфенчиков в соцсети.

Ранее глава Карелии потребовал от работодателей обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно.