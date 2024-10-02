Глава Карелии поздравил дорожников с профессиональным праздником

Артур Парфенчиков поздравил всех причастных с Днём работников дорожного хозяйства.

Руководитель республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поздравил дорожников Карелии с профессиональным праздником.

«Всех, кто проектирует и строит дороги и мосты, на чьих плечах лежит их содержание, — поздравляю с Днём работников дорожного хозяйства!» — написал глава Карелии.



По словам Артура Парфенчикова, ежегодно Карелия прирастает десятками километров отремонтированных трасс — в этом году их более 200. В каждой из них — труд огромного количества специалистов: инженеров, техников, проектировщиков, машинистов дорожной техники, дорожных рабочих.



Не менее важны содержание, чистка от снега наших трасс. Тут не бывает выходных или праздников, отметил глава Карелии.



«В отрасли региона трудится более 800 человек, каждому хочу сказать спасибо! Многое нам еще предстоит сделать, но я уверен, что все поставленные задачи будут решены. С праздником!» — написал руководитель региона и опубликовал видео с фрагментами рабочих будней карельских дорожников.