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Глава Карелии поздравил своих бывших коллег с профессиональным праздником

Новости. Общество
08:48, 01 Ноября 2020
фото: с личной страницы Артура Парфенчикова/https://vk.com/id419407976
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Артур Парфенчиков поздравил ветеранов службы, всех, кто стоит на страже исполнения законов, с профессиональным праздником судебных приставов.

Слова поздравления Парфенчиков написал на своей странице в соцсети.

- В этом году исполняется 155 лет с момента образования в России института судебных приставов – их статус был окончательно определен 1 ноября 1865 года. Хотя история приставов уходит корнями на много веков назад.

В государственном устройстве судебные приставы играют важную роль. Исполнение судебных решений, требования которых обязательны для всех органов, организаций и должностных лиц, – одно из условий существования и развития правового государства.

В Карелии за 9 месяцев 2020 года с должников взыскано 2,3 миллиарда рублей. Это долги по алиментам, налогам, штрафам, обязательным отчислениям в Пенсионный фонд, долги по зарплате и иные обязательства. 71,5 млн рублей перечислено в республиканский бюджет.

Выполнять поставленные задачи судебным приставам республики помогают высокий профессионализм, верность долгу, принципиальность и настойчивость.

Желаю вам, друзья и коллеги, здоровья, благополучия, успехов в непростой, но очень значимой работе! - написал глава Карелии.

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