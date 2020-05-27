Глава Карелии поздравил "воинов в зеленых фуражках" с профессиональным праздником

Артур Парфенчиков поздравил пограничников с профессиональным праздником.

"Уважаемые пограничники, дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! – написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков. - День 28 мая для нашей приграничной республики - особенный. И отношение к воинам в зеленых фуражках – тоже особенное. Именно пограничники первыми встречали врага в Великую Отечественную и первыми показали пример стойкости и мужества. Воевавшие на карельской земле Тойво Вяха, Никита Кайманов, Иосиф Доценко оставили яркий след в истории страны, отважно сражались и многие их сослуживцы.

И сейчас, в мирное время, пограничники Карелии стоят на страже рубежей нашей страны. Ваша служба – трудная, нередко опасная. Но вместе с тем – почетная: охранять границу России доверяют самым лучшим, самым достойным.

Отдельные поздравления – вашим женам, которые вслед за вами отправляются в отдаленные гарнизоны. Они тоже несут пограничную службу, помогая вам в этом непростом деле.

Дорогие друзья, с праздником, с Днем пограничника! Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия. Пусть в семьях царит мир, а на границе будет все спокойно!"