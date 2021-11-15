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Глава Карелии поздравил всех с Новым годом из-под елки с ананасами

Новости. Общество
14:12, 01 Января 2022
фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

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Артур Парфенчиков поздравил всех жителей Карелии с Новым годом.

«Каждый из нас ждет Новый Год с надеждой, что впереди – только хорошее. Мы, как в детстве, верим, что сбудутся все наши заветные желания и мечты. Пусть так и будет!», - написал глава Карелии.

И пожелал всем жителям Карелии здоровья, удачи и благополучия.

«Пусть каждый дом будет наполнен сердечным теплом и уютом, а новый 2022-й год принесет в вашу жизнь только счастливые события! С Новым годом! С Новым счастьем!» - такими словами поздравил всех Артур Парфенчиков.

К поздравлению в соцсети глава Карелии прикрепил фото, где он сидит в снегу у елки, украшенной новогодней гирляндой с лампочками в виде ананасов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
горский еврей
2022-01-01 15:11:10
Уважаемый Артур Олегович, петрозаводчане, даже не знают и не ведают, как он выглядит вживую этот ананас. Что за зверь такой и с чем его едят. Судя по всему с красной икрой или лисичками на худой конец. Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй.
С Новым годом!
dikas
2022-01-01 14:40:59
Ну нет у нас ананасов,только финики...
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