Глава Карелии поздравил всех с Новым годом из-под елки с ананасами

Артур Парфенчиков поздравил всех жителей Карелии с Новым годом.

«Каждый из нас ждет Новый Год с надеждой, что впереди – только хорошее. Мы, как в детстве, верим, что сбудутся все наши заветные желания и мечты. Пусть так и будет!», - написал глава Карелии.

И пожелал всем жителям Карелии здоровья, удачи и благополучия.

«Пусть каждый дом будет наполнен сердечным теплом и уютом, а новый 2022-й год принесет в вашу жизнь только счастливые события! С Новым годом! С Новым счастьем!» - такими словами поздравил всех Артур Парфенчиков.

К поздравлению в соцсети глава Карелии прикрепил фото, где он сидит в снегу у елки, украшенной новогодней гирляндой с лампочками в виде ананасов.