Глава Карелии поздравил журналистов с Днем российской печати

Артур Парфенчиков заявил, что ценит объективную журналистику и прислушивается к критике.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на странице в соцсети поздравил с Днем российской печати сотрудников СМИ и ветеранов карельской журналистики.

"Силу вашего слова нельзя недооценивать. Вы рассказываете о проблемах, указываете на ошибки, даете обратную связь с населением. Сегодня это очень важно! Я всегда поддерживал объективную журналистику и прислушивался к конструктивной критике. Знаю, что в Карелии немало ярких, талантливых журналистов, которые вдумчиво и всесторонне освещают самые непростые темы. Это действительно профессиональный подход, которого ждут наши жители", - написал он.

Губернатор пояснил, что принял решение отменить свою пресс-конференцию из-за развития пандемии. Он пообещал встретиться с репортерами позже.

"К сожалению, сейчас из-за пандемии нашу ежегодную встречу с журналистским сообществом в профессиональный праздник в привычном формате пришлось отложить, но обязательно найду возможность пообщаться лично чуть позже", - сообщил Парфенчиков.

День российской печати отмечается в стране 13 января. Праздничная дата связана с началом издания первой российской печатной газеты. (2) 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер газеты "Ведомости".

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