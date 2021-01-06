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Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Рождеством и пожелал здоровья

Новости. Общество
09:53, 07 Января 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава республики Артур Парфенчиков опубликовал поздравление с Рождеством, адресованное жителям Карелии.

Поздравление опубликовано на странице губернатора в соцсети.

"Поздравляю всех православных христиан с праздником Рождества Христова! Этот праздник всегда наполнен тёплом и заботой людей друг о друге. Это время для милосердия и бескорыстия, возможностей подарить поддержку близким и тем, кто нуждается в помощи. Дорогие земляки, пусть ваши родные будут здоровы, и в каждом доме царят мир, душевное тепло и благополучие! Пусть этот светлый праздник наполнит сердца добром, надеждой и любовью", - заявил Артур Парфенчиков.

Ранее Парфенчиков предложил служителям церкви в Карелии провести Рождество онлайн, чтобы не допустить заражение населения COVID-19. Однако представители РПЦ не прислушались к рекомендациям губернатора и провели церемонию в традиционном виде.

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