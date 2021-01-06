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Как Петрозаводск встретил Рождество в разгар пандемии коронавируса (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
09:25, 07 Января 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Православные христиане встретили Рождество Христово в Карелии в условиях ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции: медицинские маски в храме носили не все.

В ночь с шестого на седьмое января прихожане встретили  один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. В храмах в эту ночь состоялось богослужение Рождества Христова. 

В этом году мероприятия проходили в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции. В этой связи глава республики Артур Парфенчиков рекомендовал служителям церкви в Карелии провести Рождество онлайн, чтобы не допустить массового заражения посетителей храмов. 

"Религиозным организациям рекомендуем организовать онлайн-трансляции праздничных богослужений, чтобы избежать большого скопления верующих в храмах республики, учитывая, что в числе прихожан очень много людей пожилого возраста", - сообщал Парфенчиков.

Представители церкви не прислушались к губернаторским рекомендациям и провели мероприятия традиционно. Сообщается, что на входе в храм в Петрозаводске стояла очередь. Полиция пропускала новых прихожан внутрь только взамен вышедших из собора.

Внутри храма медицинские маски носили прихожане, духовенство масочный режим проигнорировало. Некоторые посетители также были замечены без масок.

В конце 2020 года Роспотребнадзор также выступил с рекомендациями, в которых призывал горожан безопасно встретить Новый год и Рождество. В частности, представители ведомства призывали в новогодние каникулы быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих.

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Комментарии

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Generalus87
2021-01-07 10:23:51
Административная ответственность попов за отсутствие масок предполагается, или наши правоохранители и дальше по торговым центрам только за бабками будут бегать?
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