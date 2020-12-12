Парфенчиков предложил служителям церкви в Карелии провести Рождество онлайн

Глава Карелии Артур Парфенчиков скорректировал противоэпидемические меры на период сложной коронавирусной ситуации в республике.

"Друзья, этот год был непростым, и мы понимаем, что новый, 2021 год, мы тоже будем встречать не так, как обычно. Пандемия и здесь диктует свои правила. Поэтому мы приняли решение скорректировать противоэпидемические меры на этот период", - пояснил Артур Парфенчиков.

Важные изменения касаются не только сферы торговли и услуг, но также религиозных организаций.

"Кроме Нового года мы будем отмечать и Рождество, поэтому религиозным организациям рекомендуем организовать онлайн-трансляции праздничных богослужений, чтобы избежать большого скопления верующих в храмах республики, учитывая, что в числе прихожан очень много людей пожилого возраста", - написал Парфенчиков.

Глава Карелии подчеркнул, что если соблюдать элементарные меры безопасности, то мы сможем встретить наш любимый праздник и провести выходные в спокойном режиме, не добавив при этом работы врачам, которые сейчас и так трудятся с колоссальной нагрузкой.

Подробнее о том, как в Карелии разрешено проводить новогодние праздники, читайте здесь.