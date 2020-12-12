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Парфенчиков предложил служителям церкви в Карелии провести Рождество онлайн

Новости. Общество
15:45, 13 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков скорректировал противоэпидемические меры на период сложной коронавирусной ситуации в республике.

"Друзья, этот год был непростым, и мы понимаем, что новый, 2021 год, мы тоже будем встречать не так, как обычно. Пандемия и здесь диктует свои правила. Поэтому мы приняли решение скорректировать противоэпидемические меры на этот период", - пояснил Артур Парфенчиков.

Важные изменения касаются не только сферы торговли и услуг, но также религиозных организаций.

"Кроме Нового года мы будем отмечать и Рождество, поэтому религиозным организациям рекомендуем организовать онлайн-трансляции праздничных богослужений, чтобы избежать большого скопления верующих в храмах республики, учитывая, что в числе прихожан очень много людей пожилого возраста", - написал Парфенчиков.

Глава Карелии подчеркнул, что если соблюдать элементарные меры безопасности, то мы сможем встретить наш любимый праздник и провести выходные в спокойном режиме, не добавив при этом работы врачам, которые сейчас и так трудятся с колоссальной нагрузкой.

Подробнее о том, как в Карелии разрешено проводить новогодние праздники, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-13 17:13:21
Яму закопать. Нечего заигрывать со средневековьем.
zanoza
2020-12-13 17:57:54
кир, да в средневековье и вернулись,однако. Скоро окажемся в каменном веке с такими эффективными управленцами региона. Но ты это видеть не желаешь, тебе важнее как работают дворники.
Leopol'd
2020-12-13 16:51:50
Вот теперь запасаемся попкорном и ждём!
Церковь проигнорирует губернатора. А при его почтении к попам, никаких действий предпринято не будет. И как самолюбивый генерал будет разруливать?
zanoza
2020-12-13 16:34:16
Что же так не нравятся Парфенчикову религиозные праздники, ведь празднование Нового года не запретил, а традиционное празднования Рождества запретил, однако.
театральный критик
2020-12-13 15:50:02
Яму возле театра закопать не предложил.
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