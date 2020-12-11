"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников

Глава Карелии рассказал, как в республике будет праздноваться Новый год в условиях сложной обстановки с коронавирусом.

"Друзья, этот год был непростым, и мы понимаем, что новый, 2021 год, мы тоже будем встречать не так, как обычно. Пандемия и здесь диктует свои правила. Поэтому мы приняли решение скорректировать противоэпидемические меры на этот период", - пояснил Артур Парфенчиков.



Важные изменения касаются сферы торговли и услуг:



- Чтобы максимально избежать предновогоднего ажиотажа в магазинах и торговых центрах мы предлагаем им увеличить время работы. А для того, чтобы жители республики могли заблаговременно запастись новогодними подарками и купить продукты к новогоднему столу, работодателям рекомендовано произвести выплату зарплаты за декабрь до 25 числа этого месяца.



- Понимаем, что 31 декабря – это день, когда в магазинах наблюдается наибольшее скопление покупателей. Соответственно и риск заражения коронавирусом увеличивается в разы. Поэтому жителям районных центров республики старше 65 лет 31 декабря стоит воздержаться от посещения магазинов и предприятий сферы услуг. При этом к объектам уличной торговли на открытом воздухе эта рекомендация не относится.



Многофункциональный центр может установить для лиц старшего возраста время посещения по своему усмотрению, при этом необходимо исключить их контакты с посетителями другого возраста.



- Кафе, рестораны и бары, по прежнему не должны работать с 23:00 до 06:00, исключение - придорожные объекты общепита, вокзалы, гостиницы хостелы, мотели и турбазы. Однако 31 декабря рестораны и кафе в средствах массового размещения должны закрыться в 00.00, а 1 января - в 23 00. При этом в часы работы там можно организовать развлекательные мероприятия при условии соблюдения соцдистанции не менее 1,5 метров. В эти дни они могут обслуживать только своих постояльцев.



- Особые требования вводим для ресторанных двориков и фуд-кортов в торговых центрах: они должны обеспечить отдельные посадочные места, при этом на каждого посетителя должно отводиться не менее 4 кв м. площади.



Для всех объектов общественного питания обязательна санитарная обработка столов после каждого посетителя, а за одним столиком могут находиться не более 5 человек.



- Кроме того, с 28 декабря по 3 января приостанавливаются театрально-концертные мероприятия, киносеансы и работа музеев. Это делаем, чтобы избежать большого наплыва посетителей, в том числе из числа гостей республики. Затем музеи, кинотеатры и театры продолжат работать с ограничениями по количеству посетителей, так что у жителей республики будет возможность посетить выставки, любимые спектакли и кинопремьеры. Все мероприятия на открытом воздухе по-прежнему можно проводить.



- Кроме Нового года мы будем отмечать и Рождество. Поэтому религиозным организациям рекомендуем организовать онлайн-трансляции праздничных богослужений, чтобы избежать большого скопления верующих в храмах республики, учитывая, что в числе прихожан очень много людей пожилого возраста.



"Подчеркну, что мы не вводим жестких ограничений. Соблюдая их, а также элементарные меры безопасности, мы сможем встретить наш любимый праздник и провести выходные в спокойном режиме, не добавив при этом работы врачам, которые сейчас и так трудятся с колоссальной нагрузкой".

Напомним, что ранее Артур Парфенчиков распорядился сделать 31 в Карелии выходным днем.