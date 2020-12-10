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Парфенчиков объявил выходным днем 31 декабря в Карелии

Новости. Общество
20:48, 11 Декабря 2020
фото: Сергей Ермохин
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Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому последний день в 2020 году объявлен выходным, однако его все равно придется отработать.

Об этом Артур Парфенчиков заявил у себя на странице в соцсети.

"Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович предложил объявить 31 декабря выходным днем, я его поддержал. За эту идею высказались и вы, друзья: 90 процентов участников опроса, проведенного ранее, одобрили инициативу! Поэтому с учетом мнения людей в этом году 31 декабря объявлен выходным днем", - сообщил Парфенчиков и пояснил, что подписал соответствующее распоряжение.

Губернатор также подчеркнул, что новый выходной придется отработать в предшествующую празднику субботу

"Рабочий день с четверга будет перенесен на субботу 26 декабря. Таким образом, 26, 28, 29 и 30 декабря будут рабочими днями, а 27 и 31 декабря – нерабочими", - добавил он.

Ранее сообщалось, что член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем.

Затем спикер карельского парламента Элиссан Шандалович предложил объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

 

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