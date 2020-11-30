Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем.

Копия письма есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Госдума на пленарном заседании отклонила аналогичный законопроект ЛДПР.

"На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу "31 декабря — выходной день". По итогам социологический опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы <…> составляет свыше 85 процентов от всех опрошенных граждан", — говорится в обращении.

В прошлом году, как напомнил Хамзаев в письме губернаторам, инициативу поддержали более 15 регионов, среди которых Крым, Ставропольский и Краснодарский край, а также Пензенская, Орловская и Магаданская области.

"Тридцать первого декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми. На сегодняшний день инициатива "31 декабря — выходной день" активно обсуждается и горячо поддерживается представителями экспертных сообществ, депутатами, сенаторами, широкой общественностью", — подчеркнул он.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря следующего, 2021 года будет выходным. Последний же день текущего года числится рабочим.