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Роспотребнадзор дал рекомендации, как безопасно встретить Новый год и Рождество

Новости. Общество
19:10, 08 Декабря 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В новогодние каникулы необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих, отметили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче. Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей.

Так, специалисты советуют воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Массовые скопления людей даже вне помещений являются также нежелательными и потенциально опасными. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5-2 метров друг от друга.

Как отметили в Управлении, необходимо максимально ограничить контакты в период предпраздничных и праздничных дней. Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования.

В ведомстве рекомендуют не забывать надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.

Роспотребнадзор советует воздержаться от поездок за границу. При планировании путешествий необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

Ранее сообщалось, новогодние народные гуляния в Карелии не попадут под "антивирусные" запреты.

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