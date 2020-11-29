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Новогодние народные гуляния в Карелии не попадут под "антвирусные" запреты

Новости. Общество
10:00, 30 Ноября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Минэкономразвития Карелии подготовило разъяснения к распоряжению главы республики о запрете массовых мероприятий с целью профилактики коронавируса.

Пунктом 10 распоряжения до 15  января  2021 года запрещено проведение  на  территории Республики  Карелия  спортивных,  зрелищных,  публичных,  в  том  числе корпоративных и иных массовых мероприятий.

Вместе с тем, этот запрет не относится к мероприятиям на открытом воздухе "с соблюдением социального дистанцирования", пояснили в Минэкономразвития.

Кроме того, обсуждается вопрос о новогодних корпоративах.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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