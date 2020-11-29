Новогодние народные гуляния в Карелии не попадут под "антвирусные" запреты

Минэкономразвития Карелии подготовило разъяснения к распоряжению главы республики о запрете массовых мероприятий с целью профилактики коронавируса.

Пунктом 10 распоряжения до 15 января 2021 года запрещено проведение на территории Республики Карелия спортивных, зрелищных, публичных, в том числе корпоративных и иных массовых мероприятий.

Вместе с тем, этот запрет не относится к мероприятиям на открытом воздухе "с соблюдением социального дистанцирования", пояснили в Минэкономразвития.

Кроме того, обсуждается вопрос о новогодних корпоративах.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".