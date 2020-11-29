Новогодние народные гуляния в Карелии не попадут под "антвирусные" запреты

Минэкономразвития Карелии подготовило разъяснения к распоряжению главы республики о запрете массовых мероприятий с целью профилактики коронавируса.
Пунктом 10 распоряжения до 15 января 2021 года запрещено проведение на территории Республики Карелия спортивных, зрелищных, публичных, в том числе корпоративных и иных массовых мероприятий.
Вместе с тем, этот запрет не относится к мероприятиям на открытом воздухе "с соблюдением социального дистанцирования", пояснили в Минэкономразвития.
Кроме того, обсуждается вопрос о новогодних корпоративах.
Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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