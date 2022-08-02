Глава Карелии пожал руки пятерым строителям в профессиональный праздник

Артур Парфенчиков в профессиональный праздник поздравил строителей, которые строят, реконструируют и доводят до ума объекты после недобросовестных подрядчиков.

На своей странице в соцсети глава Карелии написал поздравление строителям в их профессиональный праздник.

«Прораб группы компаний «Нова» Сергей Тупицин реконструирует библиотеку в Сегеже. Школу в Медвежьегорске строит руководитель проекта компании «КСМ» Евгений Скубилов, а в Деревянке – начальник участка компании «Век» Сергей Лобачёв. Многоквартирные дома в Сортавале возводит прораб группы компаний «Баренц-групп» Павел Прокопьев, бюро судмедэкспертизы в Петрозаводске – старший прораб СП-1 Вячеслав Швецов. Жму им руки, а в их лице – всем нашим строителям, сегодня у них профессиональный праздник», - сказал Артур Парфенчиков.

Глава сообщил, что часто бывает на стройках Карелии и всякий раз убеждается: наши строители работают на совесть. Сравнить ему есть с чем: нередко они подхватывают проблемные объекты, на которые изначально по конкурсу выходят недобросовестные подрядчики, и доводят их до ума.

«Наши строители выдерживают и качество работ, и сроки - за такой профессионализм и надежность отдельное спасибо», - отметил руководитель республики.

«Уважаемые работники строительной отрасли республики! Пусть все, что создается вашими руками – дома и больницы, детские сады и школы - радует нас долгие годы. Новых проектов и новых объектов, благополучия и личного счастья вам. Будьте здоровы!» - пожелал Артур Парфенчиков всем строителям в профессиональный праздник.