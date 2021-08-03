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Глава Карелии пожал руку волонтерам за помощь в тушении лесных пожаров

Новости. Общество
15:42, 06 Августа 2021
фото: © Правительство РК

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Артур Парфенчиков вручил благодарственные письма добровольцам, участвовавшим в борьбе с лесными пожарами.

Сегодня, 6 августа, рядом с Дворцом творчества детей и юношества в Петрозаводске состоялась церемония награждения волонтеров. За время действия в Карелии режима чрезвычайной ситуации помощь в тушении пожаров оказали более тысячи волонтеров. Добровольцы участвовали в доставке к местам тушения питьевой воды и продуктов, привозили специализированную одежду и средства защиты, помогали пожарным бороться с огнем вблизи населенных пунктов, напомнили на сайте правительства Карелии.

«Только концентрация всех сил — и наших пожарных, и добровольцев, и местных жителей, и арендаторов леса — позволила отстоять дома, имущество и, самое главное, не допустить пострадавших», — отметил на церемонии награждения глава республики Артур Парфенчиков.

Спонсорскую помощь оказали более 50 структур малого, среднего и крупного бизнеса, активно действовали общественные организации. На базе «Точки кипения» был создан Центр добровольческой помощи пожарным Карелии, сформирована команда волонтеров из 70 жителей Карелии, Архангельской, Ленинградской и Рязанской областей. На счет центра поступила 231 тысяча рублей. На полученные деньги по заявкам из районов были приобретены инструменты, средства тушения, продукты. Машины с этими вещами отправились в Пряжинский, Суоярвский, Олонецкий, Сегежский и Беломорский районы.

Сегодня благодарственные письма получили более 40 волонтеров. В числе награжденных − Юлия Андреева, организатор группы в социальной сети «ВКонтакте» «Карелия туристическая», где также координировалась работа волонтеров и публиковалась информация о новых возгораниях.

Как отметил глава республики, сегодняшней встречей только начинается награждение участвовавших в тушении лесных пожаров добровольцев.

«Мы увидели очень важное: мы активный, талантливый народ. И вы — лучшая часть этого общества», − резюмировал Артур Парфенчиков.

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