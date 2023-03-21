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Глава Карелии предложил дополнительно поддержать агропромышленный комплекс республики

Новости. Общество
14:16, 22 Марта 2023
фото: Правительство Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил парламентариям внести поправки в закон «О бюджете» на текущий год.

Стратегии развития государственных совхозов, представленные на последнем совещании с сельхозтоваропроизводителями республики в Олонце, показали, что для поддержки агропромышленного комплекса Карелии необходимо выделить дополнительно почти 260 млн рублей. 

Так, «Племенное хозяйство «Ильинское» планирует в 2023 году провести работы по реконструкции фермы в с. Видлица, оборудовать современный доильный зал на животноводческом комплексе и перевести поголовье на беспривязное содержание. Благодаря этому поголовье дойного стада коров будет увеличено на объекте с 400 голов до 600, улучшатся условия труда людей, содержания животных и, соответственно, объёмы производства сырого молока.

«Племсовхоз «Мегрега» планирует за счёт средств субсидии приобрести и в период до 2025 года ввести в эксплуатацию животноводческий комплекс, расположенный на территории Коткозерского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района. В настоящее время производственные мощности животноводческого комплекса не задействованы, но после проведения работ по модернизации производственных помещений в нем будут содержаться 900 бычков в возрасте 6-12 месяцев, что позволит существенно увеличить объёмы производства мяса в регионе.

Кроме того, предприятие завершит в текущем году ремонтно-восстановительные работы и введёт в эксплуатацию животноводческий объект, расположенный в городе Олонце, предназначенный для содержания 280 голов молодняка крупного рогатого скота. Во втором полугодии поголовье будет размещено на объекте, что позволит предприятию и дальше наращивать объемы производства и увеличивать поголовье.

На пополнение производственных фондов планируется выделить по 25 млн рублей АО «Совхоз «Ведлозерский» и АО «Совхоз «Толвуйский. Это позволит в полном объёме подготовить предприятия к проведению весенних полевых работ и работ по заготовке кормов, в том числе в части приобретения новой сельскохозяйственной техники и ремонта имеющейся.

Проведение культуртехнических мероприятий даст возможность дополнительно в текущем году ввести в хозяйственный оборот порядка 600 га сельскохозяйственных земель и, соответственно, увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции. Также дополнительное субсидирование позволит профинансировать сельхозтоваропроизводителям Карелии приобретение 16 единиц новой техники.

Кроме того, средства субсидии будут направлены на разработку санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного в г. Петрозаводске, а также на работы по приведению его в нормативное состояние.

Инициатива Главы республики будет рассмотрена карельскими парламентариями на заседании 23 марта. Ранее депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного собрания также неоднократно поднимали вопросы об увеличении поддержки сельскохозяйственной отрасли региона.

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