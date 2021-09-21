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Глава Карелии предложил досрочно расселить определенные категории аварийных домов

Новости. Общество
10:36, 01 Октября 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

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Аварийные дома, где проживают одна-две семьи, могут быть расселены в Карелии до начала третьего этапа федеральной программы.

Такая возможность обсуждалась на совещании правительства.

Глава республики Артур Парфенчиков распорядился найти деньги для расселения подобных домов в республиканском бюджете, не дожидаясь пока средства поступят из федеральной казны.

По словам губернатора, это позволит сэкономить бюджетные средства за счет отключения таких домов от коммунальных систем. Экономия будет больше, чем расходы на предоставление жильцам новых квартир.

Как сообщалось ранее, третий этап программы расселения начнется в 2024 году. В нее войдут дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.

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