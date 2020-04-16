Глава Карелии предложил открыть школы в поселках, где в домах школьников нет Интернета

Глава республики Артур Парфенчиков считает возможным открытие малокомплектных школ в отдаленных поселках, где нет рисков из-за коронавируса.

В ходе прямой линии, посвященной организации дистанционного обучения, Артур Парфенчиков предложил сегодня министру образования Роману Голубеву подумать над вопросом возобновления работы школ в населенных пунктах, где нет Интернета. Напомним, сегодня порядка 2300 детей в 15 районах республики не имеют возможности выйти в Сеть и учиться дистанционно. Это 21 населенный пункт.

"Понятно, что и хочется, и колется. Мы же в Калевале и Муезерке все-таки пошли на смягчение мер, объективно оценить ситуацию. Но если эта школа в небольшом удаленном поселке, и там одна дорога. Но опять-таки население очень серьезно должно относиться к ситуации, когда откроются школы. Подумайте. Я не возражаю, если вы вместе с врачами, Роспотребнадзором, проанализировав реальную ситуацию и риски, которые могут возникнуть в населенном пункте, откроете школы", - сказал глава республики министру образования.

Роман Голубев в свою очередь отметил, что сегодня в отдаленных поселках находится много людей, которые приехали из-за пределов республики. Период самоизоляции в 14 дней для многих из них продолжается.

"Мы смотрим общую ситуацию, как другие регионы поступают. Если мы будем видеть улучшение ситуации, это (открытие школ – Прим.ред) будет первое, что мы сделаем. У нас порядка 40 малокомплектных школ отдаленных, где в принципе это можно будет сделать на первом этапе", - считает министр образования.