Глава Карелии предложил предпринимателям утеплить квартиры малоимущих жителей республики

Артур Парфенчиков предложил меценатам обратить внимание на замерзающие в квартирах семьи, которые не в состоянии заменить окна и полы в своем жилье.

Как пишет руководитель региона на своей странице "ВКонтакте", к нему часто обращаются семьи, которые испытывают серьезные проблемы с отоплением в своих квартирах, но решить их самостоятельно они по объективным причинам не могут.

"Для некоторых установка пластиковых окон, теплых полов - неподъемные траты. Это, например, многодетные семьи, семьи, где растут дети с инвалидностью, или одинокие пожилые граждане. Они нуждаются в помощи. Поэтому родилась инициатива - разработать программу, по которой мы могли бы оказать финансовую поддержку таким семьям. А пока идет работа над ее формированием (нужно определить источники финансирования, заложить средства в бюджет), предложил нашим меценатам, предпринимателям обратить внимание на эти семьи и помочь им. Пусть таким образом наша акция #ПодариТепло будет не только продолжена, но и получит развитие", - пишет Артур Парфенчиков.

Инициативу главы Карелии уже поддержали первые предпиниматели. По словам Парфенчикова, Александр Зайцев, один из учредителей компании "Мама Карелия", оплатил установку теплого пола в квартире жительницы Суоярви Оксаны Тимофеевой. В этом году ее семья, признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий, получила сертификат на покупку квартиры.

"Такую поддержку мы оказываем семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И теперь родители с тремя сыновьями переехали со старой крохотной квартирки площадью всего 34 кв метра в светлую и просторную. Поскольку у младшего сына есть серьезные проблемы со здоровьем, квартиру купили на 1 этаже – мальчик растет, и выносить его на прогулку становится все тяжелее. Но новое жилье оказалось холодным, несмотря на установку пластиковых окон. Поэтому Оксана с супругом с благодарностью приняли предложение Александра Зайцева сделать в детской комнате теплый пол", - сообщил руководитель республики.

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