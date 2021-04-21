Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Экс-начальник Управления МЧС Карелии задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в махинациях 3
21.04.2021 16:15
Для будущего детского сада в поселке Карелии сделали свайное поле 2
21.04.2021 15:41
Парфенчиков поздравил экс-главу Карелии Катанандова с днем рождения 11
21.04.2021 11:51
Двоих жителей Карелии арестовали за призывы к несанкционированному митингу в поддержку Навального 15
21.04.2021 13:50
Пассажиру самолета выставили счет в 770 миллионов долларов из-за одного действия 1
21.04.2021 19:10
В Карелии задавивший ребенка водитель погрузчика получил условный срок 9
21.04.2021 13:12
В Петрозаводске дайверы искали утопленный айфон, а нашли уникальные монеты (ФОТО) 8
21.04.2021 10:24

Глава Карелии предложил внести поправку в федеральный закон о недрах

Новости. Экономика
10:09, 22 Апреля 2021
фото: ©Законодательное собрание Карелии
Загрузка...

Карельский губернатор предложил включить арктические районы республики в перечень субъектов федерации, где участки недр могут передаваться в пользование на срок до семи лет для геологического изучения.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в федеральный закон о недрах, которая предусматривает включение арктических территорий региона в перечень субъектов федерации, где участки недр могут передаваться в пользование на срок до семи лет для геологического изучения. Как считает руководство республики, это позволит более эффективно проводить геологическое изучение тех районов Карелии, которые входят в Арктическую зону РФ, и повысят их инвестиционную привлекательность.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время в Сегежском, Калевальском и Кемском районах Карелии, относящихся к арктическим территориям, нет месторождений твердых полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых. В 2019-2020 году получены три лицензии на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений благородных металлов в Сегежском районе. Калевальский и Кемский районы так и остаются невостребованными для инвесторов, в том числе и в части изучения общераспространенных полезных ископаемых.

«На 1 января 2021 года на территории Республики Карелия  предоставлено 22 лицензии на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, при этом по большинству лицензий отмечается отставание по срокам выполнения работ, установленных в лицензиях. 

Низкая экономическая освоенность части территорий Республики Карелия, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, удаленность указанных территорий для геологического изучения, необходимость дополнительных расходов на транспортировку грузов и персонала, разработка и применение технических и технологических решений, позволяющих выполнять работы в суровых природно-климатических условиях, ограничивают в установленный Законом Российской Федерации «О недрах» пятилетний срок выполнить весь объем геологоразведочных работ, что является причиной снижения инвестиционной привлекательности геологоразведочных работ на указанных территориях Республики Карелия», – говорится в пояснительной записке.

Напомним, в середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил План реализации Стратегии развития Арктической зоны и основ государственной политики в Арктике. Судя по этому документу, федеральный центр видит в арктических районах Карелии преимущественно сырьевой потенциал. Так, утвержденный Мишустиным план предполагает оказание государственной поддержки развитию промышленности строительных материалов на базе месторождений строительного камня и освоению Восточно-Карельской медно-золото-молибденоворудной зоны. 

Читайте подробнее в статье «На задворках Арктики».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
udo
2021-04-22 10:18:46
Главное - это деньги дополнительные вытянуть из Москвы под любым предлогом.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан
16.04.2021, 16:30
В Карелии трагически погиб ветеран службы УФСИН
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»