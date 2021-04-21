Глава Карелии предложил внести поправку в федеральный закон о недрах

Карельский губернатор предложил включить арктические районы республики в перечень субъектов федерации, где участки недр могут передаваться в пользование на срок до семи лет для геологического изучения.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в федеральный закон о недрах, которая предусматривает включение арктических территорий региона в перечень субъектов федерации, где участки недр могут передаваться в пользование на срок до семи лет для геологического изучения. Как считает руководство республики, это позволит более эффективно проводить геологическое изучение тех районов Карелии, которые входят в Арктическую зону РФ, и повысят их инвестиционную привлекательность.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время в Сегежском, Калевальском и Кемском районах Карелии, относящихся к арктическим территориям, нет месторождений твердых полезных ископаемых, учтенных государственным балансом запасов полезных ископаемых. В 2019-2020 году получены три лицензии на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений благородных металлов в Сегежском районе. Калевальский и Кемский районы так и остаются невостребованными для инвесторов, в том числе и в части изучения общераспространенных полезных ископаемых.

«На 1 января 2021 года на территории Республики Карелия предоставлено 22 лицензии на геологическое изучение с целью поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, при этом по большинству лицензий отмечается отставание по срокам выполнения работ, установленных в лицензиях.

Низкая экономическая освоенность части территорий Республики Карелия, входящих в Арктическую зону Российской Федерации, удаленность указанных территорий для геологического изучения, необходимость дополнительных расходов на транспортировку грузов и персонала, разработка и применение технических и технологических решений, позволяющих выполнять работы в суровых природно-климатических условиях, ограничивают в установленный Законом Российской Федерации «О недрах» пятилетний срок выполнить весь объем геологоразведочных работ, что является причиной снижения инвестиционной привлекательности геологоразведочных работ на указанных территориях Республики Карелия», – говорится в пояснительной записке.

Напомним, в середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил План реализации Стратегии развития Арктической зоны и основ государственной политики в Арктике. Судя по этому документу, федеральный центр видит в арктических районах Карелии преимущественно сырьевой потенциал. Так, утвержденный Мишустиным план предполагает оказание государственной поддержки развитию промышленности строительных материалов на базе месторождений строительного камня и освоению Восточно-Карельской медно-золото-молибденоворудной зоны.

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