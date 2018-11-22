Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:55, 22 Ноября 2018

Глава Карелии предложил выпускникам скинуться на окна для родных школ

Загрузка...

По инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова в республике проходит благотворительная акция "Подари тепло", сообщили в правительстве респблики.

Любой желающий может спонсировать установку современных окон в школе, в которой учился.

Благотворительную акцию "Подари тепло" глава Карелии Артур Парфенчиков предложил запустить во время недавней рабочей поездки в Медвежьегорский район. В средней школе №1 Медвежьегорска инициатива нашла поддержку – в мастерских и спортзале уже установили 7 стеклопакетов.

Глава республики принял участие в акции вместе с другими выпускниками гимназии №17 в Петрозаводске: собраны средства на приобретение и установку в учреждении 10 окон.

"Безусловно, мы продолжим республиканское финансирование развития школ, но поддержка спонсоров и меценатов поможет достичь поставленных целей быстрее. Уверен, что мое предложение найдет отклик у многих выпускников карельских школ, которые дали им путевку в жизнь", - отметил Артур Парфенчиков.

Все, кто присоединится к благотворительной акции, могут рассказывать о своих подарках школам в соцсетях, используя хештег #подаритепло.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-11-22 15:31:19
10 окон - это менее 100т.р.
Давайте сравним с цифрами добровольно-принудительных поборов на восстановление церкви!
Mike
2018-11-22 15:12:06
Да что за мода такая по сбору средств с людей, у которых и так денег нет?! Вставлять окна в школах ни родители, ни бывшие учащиеся не должны. За каким чертом тогда созданы разные структуры, организации, отвечающие за содержание и оснащение школ, их ремонты? За что они зарплату получают?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2018, 21:30
Гудков поделился интимным: рассказал об отношениях с Киркоровым
20.11.2018, 19:46
Парфенчиков отменил все встречи в Москве и выехал в Карелию на встречу с Анной Власовой из Суоеки
19.11.2018, 12:28
Правительство России  исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова
16.11.2018, 17:04
Почему полицейские вовремя не задержали петрозаводского "маньяка"
20.11.2018, 14:57
Глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"
20.11.2018, 20:20
"Прямой эфир" Малахова хотят закрыть

Аналитика

Сегодня 10:09
Политкухня
"С таким бюджетом "майские" указы президента выполнены не будут" 1
В администрации Петрозаводска состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2019 год.
Галина Ширшина: "Мне нужна позиция главы"
21.11.2018 15:17
Парфенчиков в топе 18
21.11.2018 11:40
"Уполномоченный может делать обращения" 2
20.11.2018 16:27
Национальные проекты вместо ФЦП 6
19.11.2018 14:05
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:19
Без политики
"Карельский пленник", браво!"
В минувшие выходные в Музыкальном театре Карелии прошла мировая премьера оперы "Карельский пленник", написанной по мотивам повести Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля".
Безопасность в подарок
Сегодня 10:53
"Крут Парфенчиков? Крут. Нуждается в защите? Нет" 7
21.11.2018 22:10
День Республики: праздник без даты 8
15.11.2018 15:24
архив чтиво

Медиа

#Карелиянапрокат - БЕЛОГОРЬЕ
19.11.2018 17:36
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»