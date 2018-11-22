Глава Карелии предложил выпускникам скинуться на окна для родных школ

По инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова в республике проходит благотворительная акция "Подари тепло", сообщили в правительстве респблики.

Любой желающий может спонсировать установку современных окон в школе, в которой учился.

Благотворительную акцию "Подари тепло" глава Карелии Артур Парфенчиков предложил запустить во время недавней рабочей поездки в Медвежьегорский район. В средней школе №1 Медвежьегорска инициатива нашла поддержку – в мастерских и спортзале уже установили 7 стеклопакетов.

Глава республики принял участие в акции вместе с другими выпускниками гимназии №17 в Петрозаводске: собраны средства на приобретение и установку в учреждении 10 окон.

"Безусловно, мы продолжим республиканское финансирование развития школ, но поддержка спонсоров и меценатов поможет достичь поставленных целей быстрее. Уверен, что мое предложение найдет отклик у многих выпускников карельских школ, которые дали им путевку в жизнь", - отметил Артур Парфенчиков.

Все, кто присоединится к благотворительной акции, могут рассказывать о своих подарках школам в соцсетях, используя хештег #подаритепло.