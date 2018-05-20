Глава Карелии представил совсем необычный проект по размещению стелы в Петрозаводске

Дискуссия о проекте установки стелы "Петрозаводск – город воинской славы" получила VIP-участника.

Как пишет публицист Олег Реут, им стал глава Карелии Артур Парфенчиков.

По прошествии теперь уже трёх лет дискуссий всем заинтересованным лицам стало очевидно, что даже незначительное вынесение стелы "Город воинской славы". за пределы исторического центра Петрозаводска неминуемо обостряет вопрос о том, что именно должен закрепить в памяти горожан проект памятника. Более того, он взаимоувязывается со сложнейшей задачей создания "атмосферы торжественности, которая так необходима для восприятия исторического монумента".

Позиция "стела должна объединять людей, а не вносить раскол" спровоцировала новый виток дебатов об отношении к петрозаводским памятникам, к проблематике их инкорпорирования в публичное пространство, изначально не заточенное ни под "усиление милитаризации истории", ни под ситуационное переоформление городских символических границ.

И вот к этой дискуссии присоединился Артур Парфенчиков. По его мнению, "необходимо найти такое место для стелы "Город воинской славы", которое будет соответствовать её статусу и архитектурному облику города, пожеланиям горожан, в первую очередь – ветеранов".

Подробнее читайте далее.