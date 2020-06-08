Глава Карелии пригласил Путина посетить новые объекты Валаамского монастыря

Глава республики Артур Парфенчиков пригласил президента России Владимира Путина посмотреть на новые объекты на Валааме.

На встрече, которая прошла 8 июня в режиме видеоконференции, руководитель региона рассказал президенту о программе возрождения русской святыни – Валаамского монастыря.

"В настоящее время мы приступили к восстановлению Германовского скита, достаточно хорошо сохранившегося собора Святого Александра Невского постройки начала XX века. Это последний скит, который был еще не включен в юрисдикцию Валаамского монастыря. И это единственный скит, который расположен фактически на побережье. Мы планируем там создать абсолютно круглогодичный, не зависящий от навигации формат посещения монастыря, создать там духовно-просветительский центр. Мы планируем здесь в перспективе восстановить и исторические промыслы по развитию крупного сельскохозяйственного производства", - сказал Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, сейчас проектируется дорога к Германовскому скиту – 12 километров.

"Хотели бы с удовольствием вам наши планы уже показать на месте. Поэтому всегда ждем вас, Владимир Владимирович, в Карелии", - отметил руководитель республики.

Артур Парфенчиков также рассказал о работе в направлении Соловков. Дороги Кеми и Беломорска с 1 июня стали федеральными. Власти Карелии сейчас проектирую дороги до беломорских портов, чтобы вместе с развитием Беломорских петроглифов, которые, видимо, в ближайшее время станут объектами ЮНЕСКО, создать новую туристическую зону, в том числе и для международного туризма, отметил глава республики.

"Да, действительно, туристический потенциал Карелии очень большой. Это замечательная красивая земля: более 60 тысяч озер и 27 тысяч рек, а из озер и два крупнейших в Европе – Ладога и Онега, Белое море на севере, объекты всемирного и национального наследия Кижи и Валаам – все это очень привлекательно, и, безусловно, нужно это поддержать", - сказал президент Владимир Путин.