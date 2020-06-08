890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ранним утром в Карелии произошел пожар – на месте работали более 20 спасателей 2
08.06.2020 11:21
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Убивший петрозаводчанку мужчина спрятал тело в лесу и полгода гулял на свободе 1
08.06.2020 15:45
Бушующий на севере Карелии лесной пожар уничтожил автомобиль и место стоянки туристов (ФОТО) 3
08.06.2020 18:17
Бизнесмена из Петрозаводска, обвиняемого в убийстве, отправили в тюремную больницу после жалоб на галлюцинации 4
08.06.2020 12:49
Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби" 4
08.06.2020 15:56

Глава Карелии пригласил Путина посетить новые объекты Валаамского монастыря

Новости. Общество
08:05, 09 Июня 2020
фото: kremlin.ru
Загрузка...

Глава республики Артур Парфенчиков пригласил президента России Владимира Путина посмотреть на новые объекты на Валааме.

На встрече, которая прошла 8 июня в режиме видеоконференции, руководитель региона рассказал президенту о программе возрождения русской святыни – Валаамского монастыря.

"В настоящее время мы приступили к восстановлению Германовского скита, достаточно хорошо сохранившегося собора Святого Александра Невского постройки начала XX века. Это последний скит, который был еще не включен в юрисдикцию Валаамского монастыря. И это единственный скит, который расположен фактически на побережье. Мы планируем там создать абсолютно круглогодичный, не зависящий от навигации формат посещения монастыря, создать там духовно-просветительский центр. Мы планируем здесь в перспективе восстановить и исторические промыслы по развитию крупного сельскохозяйственного производства", - сказал Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, сейчас проектируется дорога к Германовскому скиту  – 12 километров.

"Хотели бы с удовольствием вам наши планы уже показать на месте. Поэтому всегда ждем вас, Владимир Владимирович, в Карелии", - отметил руководитель республики.

Артур Парфенчиков также рассказал о работе в направлении Соловков. Дороги Кеми и Беломорска с 1 июня стали федеральными. Власти Карелии сейчас проектирую дороги до беломорских портов, чтобы вместе с развитием Беломорских петроглифов, которые, видимо, в ближайшее время станут объектами ЮНЕСКО, создать новую туристическую зону, в том числе и для международного туризма, отметил глава республики.

"Да, действительно, туристический потенциал Карелии очень большой. Это замечательная красивая земля: более 60 тысяч озер и 27 тысяч рек, а из озер и два крупнейших в Европе – Ладога и Онега, Белое море на севере, объекты всемирного и национального наследия Кижи и Валаам – все это очень привлекательно, и, безусловно, нужно это поддержать", - сказал президент Владимир Путин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

Аналитика

08.06.2020 15:18
Обществоведение
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 4
Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби".
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 9
04.06.2020 15:01
Карелию вводят в режим жесткой экономии 11
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  12
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2020 09:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»