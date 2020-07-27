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Глава Карелии приготовил рыбу для Михаила Ширвиндта (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 28 Июля 2020
фото: © Страница главы Карелии "ВКонтакте"/ vk.com/id419407976
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Артур Парфенчиков принял участие в съемках шоу "Съедобное Несъедобное".

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что  вместе с телеведущим Михаилом Ширвиндтом приготовил рыбу на полене.

"Подробности пока не рассказываю – их раскроет сам Михаил Александрович в программе "Съедобное Несъедобное", очередной выпуск которой будет посвящен Карелии", – написал Артур Парфенчиков.

Напомним, в субботу, 25 июля, на острове Кижи побывал Михаил Ширвиндт и снял новый выпуск шоу "Съедобное Несъедобное".

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Комментарии

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Изя
2020-07-28 08:32:53
Заберите его в маскву , ведь маятся человек без дела . :)
Leopol'd
2020-07-28 08:31:41
Интересно, это получилось съедобное или несъедобное?
Штази
2020-07-28 08:20:17
А вы ничего не перепутали? Прям сам губернатор запалил открытый огонь на острове Кижи? - Супер. Слов приличных нету.
Гость
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