Глава Карелии приготовил рыбу для Михаила Ширвиндта (ФОТО)

Артур Парфенчиков принял участие в съемках шоу "Съедобное Несъедобное".

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что вместе с телеведущим Михаилом Ширвиндтом приготовил рыбу на полене.

"Подробности пока не рассказываю – их раскроет сам Михаил Александрович в программе "Съедобное Несъедобное", очередной выпуск которой будет посвящен Карелии", – написал Артур Парфенчиков.

Напомним, в субботу, 25 июля, на острове Кижи побывал Михаил Ширвиндт и снял новый выпуск шоу "Съедобное Несъедобное".