Глава Карелии принял участие в виртуальной акции «Бессмертный полк»

Артур Парфенчиков загрузил портрет своего деда на сайт «Бессмертный полк».

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что загрузил портрет своего деда – Антона Осиповича Парфенчикова на сайт «Бессмертного полка».

«Там уже около 4000 фотографий героев, которые прислали жители Карелии», - отметил Артур Парфенчиков.

Глава напомнил, что в этом году акция пройдёт в онлайн-формате. Ещё можно успеть принять участие и отправить анкеты своих родственников – приём заявок завершится сегодня. А сама трансляция виртуального шествия начнется 9 мая в 15 часов.

Присоединиться к акции можно на сайте https://2021.polkrf.ru/.

«Пусть в карельском строю «Бессмертного полка» будет как можно больше дорогих нам имен и портретов!» - призвал глава Карелии.