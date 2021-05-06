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Глава Карелии принял участие в виртуальной акции «Бессмертный полк»

Новости. Общество
10:15, 07 Мая 2021
фото: Сергей Юдин/"Столица на Онего" (архив)
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Артур Парфенчиков загрузил портрет своего деда на сайт «Бессмертный полк».

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что загрузил портрет своего деда – Антона Осиповича Парфенчикова на сайт «Бессмертного полка».

«Там уже около 4000 фотографий героев, которые прислали жители Карелии», - отметил Артур Парфенчиков.

Глава напомнил, что в этом году акция пройдёт в онлайн-формате. Ещё можно успеть принять участие и отправить анкеты своих родственников – приём заявок завершится сегодня. А сама трансляция виртуального шествия начнется 9 мая в 15 часов.
Присоединиться к акции можно на сайте https://2021.polkrf.ru/.

«Пусть в карельском строю «Бессмертного полка» будет как можно больше дорогих нам имен и портретов!» - призвал глава Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mikko Merimies
2021-05-07 10:42:41
Хотелось бы поблагодарить Артура Олеговича за прекрасную инициативу - опубликовать фамилии и адреса всех участников войны (а их в республике более 300!), проживающих ныне на территории Карелии, с тем, чтобы каждый мог лично выразить свою благодарность ветеранам!
Njkdez
2021-05-07 10:33:48
Когда на пр.Ленина в Петрозаводске реальные секс шопы закроют? Артур Олегович, виртуальная виртуальность?
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