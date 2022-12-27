Глава Карелии призвал бороться с теневой занятостью не наказанием, а убеждением

Снижения уровня неформальной занятости, исключения «серых схем» получения дохода можно добиться разъяснительной работой среди работодателей.

Такое мнение высказал глава Карелии Артур Парфенчиков на итоговой коллегии Управления труда и занятости республики.

«Речь идет, прежде всего, о разъяснительной и профилактической работе. Нужно не наказывать людей, а давать возможность исправить ситуацию и показать, что работать легально — это выгодно», — сказал Парфенчиков.

В качестве примера он привел ситуацию в сфере туризма. Несколько лет назад в Карелии были выявлены десятки нелегальных гостиниц и других туробъектов. Вместо того, чтобы их сносить, власти разрешили владельцам узаконить свой бизнес и платить налоги.