Глава Карелии призвал не забывать трагедию в блокадном Ленинграде

Артур Парфенчиков опубликовал пост в соцсети, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Парфенчиков обратился к читателям своей страницы в соцсети с призывом не забывать трагические события ленинградской блокады.

"Страшные годы блокады… Бомбежки, гибель родных, мучительный голод… Невозможно представить, сколько боли и страданий выпало на долю тех, кто оказался в осажденном Ленинграде. Мы не можем, не имеем права забыть об этом!Сегодня - День снятия блокады Ленинграда. День памяти и бесконечной благодарности тем, кто выстоял, проявив беспримерное мужество", - заявил он.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) отмечается ежегодно 27 января.