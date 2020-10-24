890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мэрия Петрозаводска объяснила запреты на размещение уличной рекламы защитой облика города 2
24.10.2020 15:53
В Роспотребнадзоре назвали месяц, когда коронавирус начнёт уходить 2
24.10.2020 21:40
Потепление ожидается в Петрозаводске на следующей неделе 4
24.10.2020 16:29
Глава Минстроя Карелии объяснил причины срыва открытия одного из главных объектов ФЦП
24.10.2020 15:37
Названы продукты, которые подорожают к Новому году 5
24.10.2020 20:40

Глава Карелии прошел по тропе здоровья по-скандинавски

Новости. Общество
10:06, 25 Октября 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
Загрузка...

Артур Парфенчиков потренировался в скандинавской ходьбе на новой "Тропе здоровья" в Медвежьегорске.

"Осенняя погода – не повод отказаться от прогулки на свежем воздухе. Во время рабочей поездки в Медвежьегорск использовал обеденный перерыв для тренировки в технике скандинавской ходьбы по новой "Тропе здоровья". Она открылась недавно, в начале месяца. Расстояние – около километра. Прошли его вместе с министром спорта Карелии Алексеем Ермашовым и главой администрации Медвежьегорского района Максимом Антиповым", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

По словам Парфенчикова, новая пешеходная зона появилась благодаря инициативе и усилиям активных жителей Медвежьегорска. Над реализацией проекта, победившего в республиканском конкурсе и получившем финансирование, работали сразу два ТОСа - "Восточный" и "Озёрный".

На дорожке, проложенной вдоль берега, сделано освещение, установлены несколько скамеек, в дальнейшем их будет больше. Теперь здесь хорошие условия для пробежек, занятий скандинавской ходьбой или просто прогулок, считает руководитель республики

"Конечно, нам нужны и тренажерные залы, и большие физкультурно-оздоровительные комплексы, современные бассейны, стадионы, но уверен, что очень важную роль для здорового образа жизни играют такие вот тропы здоровья, пешеходные и велосипедные дорожки. Считаю, что они должны быть в каждом городе и поселке", - пишет Парфенчиков.

Ранее глава Карелии рассказал, что проходит в день не менее 10 км скандинавской ходьбой.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-10-25 12:24:29
Работы еще полно,амфору достать.журавлям дорогу показать.щуку поймать,тигров размножить.
кир
2020-10-25 12:11:45
Вы свою фигню пишете, он - свою. Чем вы лучше?
crocodile66
2020-10-25 11:36:31
А жизнь то налаживается
Ded
2020-10-25 11:30:05
Посетил рынок, прошелся по тропе здоровья, показал как готовит кашу... Скоро будет публиковать посты про то, как он в туалет ходит, что ли?!
Бред какой-то!
Njkdez
2020-10-25 10:19:03
Развлекуха)) за чей счет прогулки, покатушки?
протестанутый
2020-10-25 10:33:51
Njkdez, за твой.
Саныч
2020-10-25 12:23:32
протестанутый, ты что, встал на тропу здравого смысла?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
18.10.2020, 09:00
Парфенчиков рассказал, что купил на вновь открывшейся ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 14:42
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)
21.10.2020, 18:54
Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом

Чтиво

23.10.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь и в субботу
Биоматериал на коронавирус COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" теперь можно сдать и по субботам.
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»