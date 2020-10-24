Глава Карелии прошел по тропе здоровья по-скандинавски

Артур Парфенчиков потренировался в скандинавской ходьбе на новой "Тропе здоровья" в Медвежьегорске.

"Осенняя погода – не повод отказаться от прогулки на свежем воздухе. Во время рабочей поездки в Медвежьегорск использовал обеденный перерыв для тренировки в технике скандинавской ходьбы по новой "Тропе здоровья". Она открылась недавно, в начале месяца. Расстояние – около километра. Прошли его вместе с министром спорта Карелии Алексеем Ермашовым и главой администрации Медвежьегорского района Максимом Антиповым", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

По словам Парфенчикова, новая пешеходная зона появилась благодаря инициативе и усилиям активных жителей Медвежьегорска. Над реализацией проекта, победившего в республиканском конкурсе и получившем финансирование, работали сразу два ТОСа - "Восточный" и "Озёрный".

На дорожке, проложенной вдоль берега, сделано освещение, установлены несколько скамеек, в дальнейшем их будет больше. Теперь здесь хорошие условия для пробежек, занятий скандинавской ходьбой или просто прогулок, считает руководитель республики

"Конечно, нам нужны и тренажерные залы, и большие физкультурно-оздоровительные комплексы, современные бассейны, стадионы, но уверен, что очень важную роль для здорового образа жизни играют такие вот тропы здоровья, пешеходные и велосипедные дорожки. Считаю, что они должны быть в каждом городе и поселке", - пишет Парфенчиков.

Ранее глава Карелии рассказал, что проходит в день не менее 10 км скандинавской ходьбой.