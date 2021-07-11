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Глава Карелии проведет онлайн-совещание, посвященное расселению аварийного жилья

Новости. Общество
14:52, 12 Июля 2021
фото: © правительство Карелии

Очередное онлайн-совещание «Важная тема» состоится 13 июля.

Глава Карелии Артур Парфенчиков во вторник, 13 июля, проведет онлайн-совещание, посвященное теме расселения аварийного фонда, а также жилищного строительства в республике. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В ходе прямого эфира будут обсуждаться вопросы развития в регионе индивидуального жилищного строительства, динамики рынка ипотечного кредитования и достижения показателя по вводу жилья в 2021 году.

Начало онлайн-встречи в 11.00.

Прямые эфиры транслируются на странице главы региона и в паблике «Республика Карелия» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 12 июля на онлайн-совещании обсудили тему ремонта дорог.

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