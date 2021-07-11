Парфенчиков хочет превратить древний Поморский тракт вдоль Белого моря в федеральную трассу

Власти Карелии рассчитывают на передачу в федеральную собственность и реконструкцию автодороги между Беломорском и Архангельском, в том числе участка древнего Поморского тракта вдоль берега Белого моря.

Об этом рассказал сегодня на совещании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«Сегодня самая важная задача — это передача в федеральное ведение трансрегиональной магистрали, которая ведет из Архангельска: Онега-Нюхча-Сумский посад-Беломорск и дальше через „Колу“ на Мурманск… Она в планах есть, но они пока несколько отсрочены…», — сказал Парфенчиков. Дорога между Архангельском и Беломорском по берегу Белого моря входила в древний Поморский тракт. Сейчас добраться автотранспортом со стороны Карелии можно только до деревни Нюхча, а со стороны Архангельска — до деревни Онега. Между Онегой и Нюхчей дорога давно утрачена. Как это выглядит на карте и зачем нужна такая дорога, читайте в интернет-гаете «Вести Карелии».