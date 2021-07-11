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Парфенчиков хочет превратить древний Поморский тракт вдоль Белого моря в федеральную трассу

Новости. Общество
13:58, 12 Июля 2021
фото: pixabay

Власти Карелии рассчитывают на передачу в федеральную собственность и реконструкцию автодороги между Беломорском и Архангельском, в том числе участка древнего Поморского тракта вдоль берега Белого моря.

Об этом рассказал сегодня на совещании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«Сегодня самая важная задача — это передача в федеральное ведение трансрегиональной магистрали, которая ведет из Архангельска: Онега-Нюхча-Сумский посад-Беломорск и дальше через „Колу“ на Мурманск… Она в планах есть, но они пока несколько отсрочены…», — сказал Парфенчиков.

Дорога между Архангельском и Беломорском по берегу Белого моря входила в древний Поморский тракт. Сейчас добраться автотранспортом со стороны Карелии можно только до деревни Нюхча, а со стороны Архангельска — до деревни Онега. Между Онегой и Нюхчей дорога давно утрачена.

Как это выглядит на карте и зачем нужна такая дорога, читайте в интернет-гаете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2021-07-12 15:15:32
Идея хорошая, но вовсе не губернатора. Давно уже существует "Голубая дорога" Скандинавии, которую во время дружбы с Западом хотели продлить и по Карелии. Но западные друзья почему-то оказались очень плохими и мы гордо отказались от проекта, несмотря на их желание вложить в Русский север огромные деньги. И правильно отказались, сказал бы кот Кира: на буржуев глядим мы свысока.
Изя
2021-07-12 14:36:27
Всё правильно , всё скинуть федералам , повысить себе ещё зарплату и сидеть в носу ковыряться ))) :)
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