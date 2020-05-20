Глава Карелии проведет прямую линию не по вопросам коронавируса

Глава республики Артур Парфенчиков посвятит очередную прямую линию вопросам расселения аварийного жилья и ремонта дорог.

В пятницу, 22 мая, руководитель региона вновь проведет встречу с жителями республики в Сети.

"Друзья, завтра, 22 мая, проведу традиционную прямую линию. В этот раз она будет посвящена не коронавирусу. В режиме онлайн обсудим не менее важные темы: расселение аварийного жилья, а также строительство и ремонты наших дорог", - пишет на своей странице в 2ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

Начало трансляции в 12.00. Увидеть ее можно здесь.