Глава Карелии проведет прямую линию по вопросам обязательной вакцинации от коронавируса

Артур Парфенчиков сегодня в ходе прямой линии ответит на вопросы о вакцинации и противопоказаниях к ней.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что, несмотря на большой объем информации о вакцинации против коронавируса, по-прежнему получает очень много вопросов: Когда можно делать прививку тем, кто уже переболел? Защищают ли наши вакцины от новых штаммов? Какие есть противопоказания к вакцинации? Почему пока не прививают детей и беременных женщин?

На эти вопросы можно будет получить ответы 29 июня в 18.00 во время прямой линии, которая пройдет совместно с врачами.

«Также обсудим постановление главного санитарного врача республики о проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан», - сказал Парфенчиков.

Онлайн-трансляции состоится на странице главы Карелии.