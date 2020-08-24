Глава Карелии проведет "прямую линию" по вопросам организации учебного процесса

"Прямая линия" состоится сегодня в 18.00, сообщили управлении пресс-службы главы Карелии.

Сегодня, 25 августа, состоится традиционная "прямая линия" главы Карелии в социальной сети "ВКонтакте".



Артур Парфенчиков ответит на вопросы о начале нового учебного года: как пройдет в Карелии 1 сентября и как в целом будет организован образовательный процесс в школах и техникумах республики.

В прямой линии также примет участие министр образования РК Роман Голубев.

Начало прямой линии в 18.00.

Онлайн-трансляция будет доступна здесь.