Глава Карелии проведет совещание по проблемам Суоярвского района

Глава Карелии Артур Парфенчиков намерен провести совещание, посвященное развитию и решению проблем Суоярвского района.

Совещание по социально-экономическому развитию Суоярвского района состоится в среду, 19 января. Начало онлайн-трансляции намечено на 9.00. Об этом рассказал Артур Парфенчиков в соцсети.

«В ходе совещания сконцентрируемся на нерешенных проблемах и поставим новые задачи», — заявил он.

Губернатор предложил жителям Суоярвского района задавать вопросы в комментариях под своим постом.