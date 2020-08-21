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Глава Карелии проверил готовность республиканских школ к новому учебному году

Новости. Общество
18:58, 21 Августа 2020
фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия
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Глава региона Артур Парфенчиков сегодня посетил школы Беломорского, Сегежского, Медвежьегорского, Кондопожского и Прионежского районов, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Как отметили в правительства, основная цель поездки - проверка готовности школ к новому учебному году. В центре внимания - качество проводимых ремонтов зданий, в том числе пищеблоков, оснащение современным оборудованием, организация учебного процесса в период пандемии.

В Беломорской школе № 1 установлена новая сантехника в пищеблоке и в столовой, отремонтированы потолки и стены пищеблока и лестничных площадок. В школе посёлка Сосновец заменена часть окон, продолжаются работы по ремонту кровли и козырька здания. На эти цели были направлены около 2,5 миллионов рублей. Глава Карелии поручил министру образования Роману Голубеву обеспечить замену оставшихся окон и ремонт кровли над пристройкой, в которой располагаются спортзал и столовая.

В Медвежьегорской средней школе №1 Артур Парфенчиков осмотрел отремонтированные кабинеты, где будет организован центр "Точка роста". Также Глава ознакомился с реализацией федерального проекта "Цифровая образовательная среда". За счёт средств нацпроекта приобретена вычислительная техника, программное обеспечение и презентационное оборудование.

В школе села Янишполе идут работы по замене кровли, уже отремонтирована система отопления и установлена большая часть окон здания на общую сумму в 7,6 миллионов рублей. Ремонт пищеблока проводился в школе в прошлом году. Школа рассчитана на 300 учеников, первого сентября туда придут учиться 70 школьников. Но, как отметил Глава региона, школа должна быть готова к приему большего количества детей, так как на территории поселения будут сформированы 140 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе для многодетных семей.

В Шуйской школе ведутся работы по монтажу пожарного ограждения на крыше, производится замена пожарной сигнализации,  ремонт и переоборудование туалетов дошкольного отделения, оснащение блока яслей мебелью и инвентарем.

- В целом, школы подготовлены к началу нового учебного года. В некоторых - работа продолжается, но до 1 сентября еще есть время. Вместе с тем везде, где мы побывали, все находится в завершающей стадии, нет форсмажорных проблем. Все запланированные средства будут освоены, - сказал Артур Парфенчиков.

По итогам поездки Глава Карелии поставил задачи профильному министерству: продолжать утеплять и приводить в порядок образовательные учреждения, в первую очередь – Сегежского района, на что бюджету района планируется выделить целевую субсидию в размере 50 миллионов рублей. После реализации программы энергоэффективности необходимо приступать к дальнейшей модернизации школ республики: к строительству спортивных площадок, ремонту холлов и коридоров.

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Комментарии

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Сергей
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Славу богу , делом занялся .
Гость
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