Глава Карелии проводит "прямую линию" во "ВКонтакте"

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Артур Парфенчиков ответит на вопросы жителей республики онлайн, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.
С 19.00 Артур Парфенчиков начнет общаться с жителями региона в прямом эфире.
Глава ответит на вопросы, касающиеся социально-экономической жизни республики, развития инфраструктуры, сдачи объектов в рамках ФЦП к 100-летию Карелии, подготовки региона к новому отопительному сезону и других интересующих граждан тем.
Вопросы можно задать во время онлайн-трансляции в "ВКонтакте".
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