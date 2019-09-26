Глава Карелии проводит "прямую линию" во "ВКонтакте"

Артур Парфенчиков ответит на вопросы жителей республики онлайн, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

С 19.00 Артур Парфенчиков начнет общаться с жителями региона в прямом эфире.

Глава ответит на вопросы, касающиеся социально-экономической жизни республики, развития инфраструктуры, сдачи объектов в рамках ФЦП к 100-летию Карелии, подготовки региона к новому отопительному сезону и других интересующих граждан тем.

Вопросы можно задать во время онлайн-трансляции в "ВКонтакте".