Глава Карелии раскрыл загадку с архивным фото

Подписчики догадались, о каком доме вел речь губернатор.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети дал ответ на загадку, которую загадал утром.

Напомним, руководитель региона предложил ответить, что за здание изображено на архивном фото.

«Действительно, это здание по улице Гоголя, в котором располагалась общественная баня. Открылась она в 1952 году. Фото сделано Евгением Аркадьевичем Блейхманом. Кстати, в то время для многих на этом фото был примечателен автомобиль, что на первом плане: ГАЗ-М1 нарушает тишину пустынной улицы…», — объяснил Артур Парфенчиков.

Стоит отметить, что многие подписчики в комментариях дали верный ответ на вопрос губернатора.