Глава Карелии распорядился не «слушать грандиозные планы» неработающих предприятий по добыче камня

Предприятия, получившие лицензии на добычу щебня и камня, но не приступившие к работе, будут их лишены.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«Работают, значит, работают, помогаем. Не работают, пусть приходят другие, которые с первого дня начнут работать. А слушать какие-то грандиозные планы… Мы это уже проходили… Видим, что не выполняются условия получения лицензий, значит начинаем процедуру расторжения. Она корректная, должны быть какие-то предупредительные меры. Но она должна быть достаточно короткая по времени», — сказал губернатор.

По словам министра природных ресурсов и экологии Карелии Андрея Карпиловича, ведомство направило 8 уведомлений об изъятии лицензий.