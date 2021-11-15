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Глава Карелии распорядился устроить главную елку республики 17 декабря

Новости. Общество
11:22, 17 Ноября 2021
фото: © Музыкальный театр Карелии

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Республиканские власти проведут детский праздник в Музыкальном театре в Петрозаводске.

Глава региона Артур Парфенчиков распорядился устроить республиканский детский праздник «Главная елка Карелии» 17 декабря. Согласно подписанному губернатором документу, праздник пройдет в Музыкальном театре в Петрозаводске. Карельскому министерству культуры поручено разработать сценарий праздника, который должен предусматривать новогодний спектакль и театрализованное представление.

Губернаторская администрация приобретет новогодние подарки и изготовит пригласительные билеты. Районным властям рекомендовано «обеспечить участие делегаций в празднике».

Напомним, администрация главы Карелии уже объявила о закупке подарков для республиканского новогоднего праздника. При этом в документации к закупке было указано, что содержащийся в детском подарке тигр должен улыбаться определенным образом и иметь хвост установленной длины.

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